Arestat preventiv un bărbat de 51 de ani, suspect în trafic de canabinoizi sintetici în Dâmbovița

Un bărbat de 51 de ani din Dâmbovița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și comercializarea de produse cu efecte psihoactive.
Persoana a fost reținută în flagrant delict pe 20 octombrie 2026, imediat după ce ar fi vândut mai multe doze de substanță stupefiantă. Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița, cu sprijinul IPJ Dâmbovița și IJJ Dâmbovița.
Activitatea suspectată între 2023 și 2026
Din probele administrate a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2023 și octombrie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut cantități de canabinoizi sintetici (MDMB-4en-PINACA, 5F-ABD, MDMB-5-methyl-INACA și MDMB-4en-P-5Br-INACA) la prețul de 20 de lei per plic.
Vânzările ar fi avut loc în municipiul Târgoviște, orașul Găești și localitățile Vișina, Picior de Munte, Uliești și Doicești. Conform anchetei, comercializarea se făcea preponderent de la domiciliu, după discuții telefonice prealabile cu clienții, dar și în locuri prestabilite, utilizând în mod special mijloace de transport în sistem ride-sharing.
Percheziții și măsura arestului
Pentru a evita depistarea, suspectul ar fi transportat strict cantitățile destinate vânzării și le depozita într-o anexă exterioară a blocului în care locuia, nu în interiorul locuinței.
În urma a două percheziții domiciliare efectuate pe 20 octombrie 2026, polițiștii au ridicat aproximativ 570 de grame de substanță vegetală, 12 doze pregătite pentru vânzare, un grinder, peste 5.000 de euro și 12.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița a dispus pe 21 octombrie 2026 arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.