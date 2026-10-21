Arestat preventiv un bărbat de 51 de ani, suspect în trafic de canabinoizi sintetici în Dâmbovița

Publicat 21 oct. 2026, 18:30 Sursă Gazeta Dâmboviței

Un bărbat de 51 de ani din Dâmbovița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și comercializarea de produse cu efecte psihoactive.

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