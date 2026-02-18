Călin Georgescu, chemat de urgență la Tribunalul București. Președintele interzis de Sistem, în fața deciziei privind controlul judiciar

Călin Georgescu merge astăzi la tribunal, după ce a fost chemat de urgență

Călin Georgescu merge astăzi la tribunal, după ce a fost chemat de urgență. Astăzi, cei de la Tribunalul București ar trebui să dea un răspuns în privința măsurii preventive, dacă rămâne sau nu sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Călin Georgescu trebuie să se prezinte în scurt timp la tribunal, în fața magistraților, în ziua în care ar veni răspunsul definitiv asupra contestației formulate de către avocații săi, cu privire la controlul judiciar, dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă pentru încă 60 de zile.

Călin Georgescu ar putea scăpa de controlul judiciar

Situația în acest dosar este una fără precedent, întrucât s-a format al doilea complet de divergență, ceea ce înseamnă că un judecător dorea să admită această contestație, iar un alt judecător din complet nu dorea să o admită.

La orele prânzului, în scurt timp, Călin Georgescu va fi prezent alături de avocații săi.

Va interveni un al treilea judecător în instanța de judecată, care va înclina balanța în vederea deciziei privind controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu.

Este al doilea complet care a ajuns la divergență în cadrul aceleiași contestații; săptămâna trecută s-a înregistrat o situație identică.