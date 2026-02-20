Când justiția funcționează, baronii sunt puși la punct. Avocatul Vlad Toba îl învinge pe Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea, chiar la el acasă

Consilierul AUR Râmnicu Vâlcea, Dimitris Vlahos, anunță finalul unui conflict juridic care a durat aproape cinci ani

Consilierul AUR Râmnicu Vâlcea, Dimitris Vlahos, anunță finalul unui conflict juridic care a durat aproape cinci ani, în centrul scandalului fiind spălătoria sa auto, La Fise. În tot acest interval, Primăria Râmnicu Vâlcea a încercat, prin mai multe demersuri în instanță, demolarea construcției, invocând mai multe nereguli, însă nu a avut succes.

După un șir lung de procese, instanțele au dat dreptate societății La Fise SRL. Atât Tribunalul Vâlcea, cât și Curtea de Apel Pitești au stabilit că firma a acționat ca un constructor de bună-credință și că a respectat etapele legale și administrative necesare. Deciziile definitive au pus capăt tentativei de demolare și au obligat administrația locală să încheie un contract de închiriere cu societatea condusă de Vlahos, în baza unui raport de expertiză.

Ce a pățit un consilier AUR din cauza baronilor

„Sunt Dimitris Vlahos și mă văd nevoit să fac această declarație video în urma mai multor acuzații apărute în mediul online, cu precădere în așa-zisă presă locală, dar și în cadrul municipalității, cum că eu personal aș fi făcut un blat cu Primăria Râmnicu Vâlcea. După cum bine știți, în ultimii 5 ani am avut foarte multe procese cu Primăria Râmnicu Vâlcea, procese prin care se dorea de către aceștia, prin orice mijloc, demolarea spălătoriei LaFise. Am reușit să câștig cele mai importante dintre aceste procese, atât la Tribunalul Vâlcea, cât și în cadrul Curții de Apel Pitești, instanțe care au concluzionat faptul că societatea La Fise SRL a fost și este constructor de bună credință și că a urmat întocmai toate etapele din punct de vedere legal și administrativ și chiar tehnic”, a anunțat consilierul AUR pe Facebook.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât, potrivit consilierului AUR, presiunile au fost constante, iar mulți i-au spus că victoria este imposibilă, fiindcă „asta este România”. Sprijinit de avocatul Vlad Toba, partener în cadrul TSA Legal, Vlahos a mers până la capăt și a demonstrat că atunci când se vrea, baronii pot fi opriți.

Când justiția își face treaba, baronii nu au nicio șansă

„Vreau să mulțumesc în mod special judecătorilor acestor două instanțe, care au făcut dreptate și practic au demonstrat că, cel puțin în județul Vâlcea, justiția este oarbă și că nu ține cont de culorile politice, cerințe politice, grade sau funcții. Vreau să mulțumesc tot aici și bunului meu prieten, avocatul Vlad Toba, partener în cadrul TSA Legal, care a crezut și m-a susținut în toți acești 5 ani și practic când nimeni n-a vrut să se alăture în lupta aceasta și chiar bunii prieteni de-ai mei și cunoștințe îmi spuneau că n-am nicio șansă să mă resemnez. Îmi spuneau că asta e România și că eu sunt prea mic pentru un război atât de mare. Le mulțumesc și lor. Cu vorbele lor m-au ajutat ca să mă țin mai focusat pe scopul meu, acela de a demonstra adevăruri. Sunt bucuros că nu mi-am pierdut nicio secundă credința și știam că bunul Dumnezeu va face dreptate și că va face lumină în întuneric și va aduce adevărul peste minciuni”, a mai declarat Dimitris Vlahos.

În paralel cu procesele privind spălătoria, firmele sale au fost supuse unor controale ale Antifraudei Craiova. Verificările au vizat toate societățile pe care le administrează, unele cu o vechime de peste zece ani. În urma controalelor, nu au fost constatate nereguli.

Cum a pierdut Mircia Gutău chiar la el acasă un proces uriaș

„În urma acestor decizii irevocabile din justiție, Primăria Râmnicu Vâlcea a fost nevoită să încheie un contract cu societatea condusă de mine, un contract de închiriere în baza unui raport de expertiză, care eu spun că aduce beneficii reale la bugetul local din punct de vedere financiar. Am făcut acest scurt video cu intenția de a auzi toate acestea de la mine personal, nu prin presa locală, așa-zisă presă locală, care, după cum bine știți cu toții, ei sunt întotdeauna la ordinele banului și practic sunt și legați prin diferite forme la bugetele locale și județene. Doresc să vă mai spun că nu cred în coincidențe, cred doar în Dumnezeu și că la începutul săptămânii trecute am avut un control de la Antifraudă Craiova pe absolut toate firmele mele, firme mici, unele cu vechime de peste 10 ani, care nu au avut niciodată incidente, nu au avut niciodată probleme, să poată verifica chestia asta Firme care și-au plătit întotdeauna taxele și contribuțiile la zi.

Să cred oare că aceste controale au legătură și cu acele plângeri făcute de cei din presă, de unii din presa locală, către Poliția Română, pe niște motive infantile, sau că au legătură și cu acele articole care mă denigrează în fel și chip, eu practic nefăcându-le absolut nimic. Pe mulți dintre acești oameni nici măcar nu-i cunosc. Să înțeleg că simpla mea prezență deranjează? Am înțeles. Am un mesaj pentru voi, băieți. Controlul a ieșit ok pe absolut toate firmele. Cum va ieși și de aici încolo. De ce? Pentru că întotdeauna eu sunt drept în fața oricui și că fac lucrurile doar așa cum trebuie. Vreau să vă mai spun un lucru. Sunt sigur și simt că vă va veni nota de plată. Nu de la mine, că eu am altă treabă pe aici. Viitorul ne va demonstra, ca întotdeauna, ca și în cazul spălătoriei, cine a spus adevărul și cine a avut dreptate”, a încheiat politicianul.