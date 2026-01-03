Când trebuie despodobit bradul de Crăciun și ce facem cu el după sărbători

Conform tradiției românești, bradul de Crăciun trebuie scos din casă înainte de 7 ianuarie

Conform tradiției românești, bradul de Crăciun nu ar trebui să fie ținut împodobit în casă după sărbătoarea Sfântului Ion, care se sărbătorește pe 7 ianuarie. Așadar, cel mai târziu în primele zile ale lunii ianuarie — de regulă pe 5 sau 6 ianuarie — se despodobesc ornamentele și bradul este scos din locuință, astfel încât să nu mai rămână împodobit după ziua de 7 ianuarie.

Această practică este legată de ritmurile tradiționale ale sărbătorilor creștine de iarnă: perioada de praznic a Nașterii Domnului continuă după 25 decembrie și se încheie odată cu sărbătorile de după Bobotează și Ziua Sfântului Ioan Botezătorul — marcate la începutul lunii ianuarie. Astfel, data finală recomandată pentru a despodobi bradul este 7 ianuarie, zi ce reprezintă în calendarul tradițional sfârșitul sezonului de Crăciun.

Unii români aleg să strângă bradul chiar imediat după Anul Nou sau după Bobotează (6 ianuarie), dar tradiția populară consideră că este de preferat ca acesta să rămână împodobit până cel puțin pe 6 sau 7 ianuarie, pentru a respecta întregul ciclu al sărbătorilor de iarnă.

Sfaturi ca să despodobeşti bradul fără a face mizerie în casă

Înainte de a fi despodobit, pune sub brad o folie mare de plastic sau mai multe ziare. Astffel acele, resturile de beteală, sclipiciul de pe globuri nu vor mai face murdărie pe podea. Apoi, plasticul sau hârtia se strâng şi se aruncă la gunoi odată cu bradul.

Mare grijă când scoți globurile și instalația din brad. Nu încerca să le scoți trăgând de ele pentru ca vei smulge şi acele care vor face multă mizerie pe jos. Când dai jos beteala sau instalaţia electrică, acestea trebuie rulate cu grijă, nu trase sau smulse de pe crengi. Dacă nu procedezi aşa, crenguţele care sunt uscate se vor rupe şi vor cădea, făcând multă mizerie.

Taie crenguţele mici – înainte de a renunţa la decoraţiuni, crenguţele mici, care sunt foarte uscate şi care s-ar rupe la cea mai mică atingere, ar trebui tăiate. Foloseşte pentru asta o foarfecă sau un fierăstrău mai mic, în funcţie de mărimea lor. Crenguţele se pun într-o pungă, pe care o vei arunca la sfârşit, odată cu bradul.

După ce ai dat jos toate globurile, beteala, ghirlandele şi instalaţia electrică, înfăşoară bradul în folie de aluminiu sau de plastic pornind de la vârf spre baza tulpinii. Astfel, când vei scoate pomul din suportul său şi când îl vei transporta prin casă pentru a-l arunca la gunoi, acele şi crenguţele uscate nu vor mai cădea pe covor, gresie sau parchet. Dacă bradul tău este de mici dimensiuni, până într-un metru jumătate, poţi opta pentru un sac mare de plastic pe care să-l tragi cu grijă peste vârf coborând spre baza tulpinii. Odată scos din suportul său, bradul trebuie răsturnat cu susul în jos, în sac, pentru ca acele să cadă în plastic, nu pe covor.

Ce faci cu bradul după Crăciun

Persoanele care au optat pentru un brad artificial îl pot păstra într-un loc sigur, până la următorul Crăciun, când îl pot împobodi din nou. Situația se schimbă dacă s-a ales un brad natural, care nu poate fi păstrat pentru o perioadă mai lungă. Poți opta pentru a-l replanta, dacă ai grădină, însă dacă stai la bloc și vrei să-l arunci, trebuie să știi că acest lucru trebuie făcut într-un mod responsabil.

Astfel, bradul nu se aruncă oriunde în spațiile publice, ci trebuie dus la ghenă, de unde persoanele responsabile pentru ridicarea gunoiului îl vor prelua. Dacă îl arunci pe spaţiul verde, pe aleile dintre blocuri, în faţa scării sau la colţ de stradă, adică în locurile publice, amenda este între 200 şi 500 de lei.