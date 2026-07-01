Caz șocant în Vrancea! Bebeluș de 4 luni, bătut de mamă. Femeia și concubinul, arestați

Un bebeluș în vârstă de doar patru luni a fost preluat de urgență de specialiștii DGASPC Vrancea, după ce ar fi fost agresat de propria mamă în comuna Dumitrești. În urma intervenției autorităților, atât femeia, cât și concubinul acesteia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Potrivit reprezentanților DGASPC Vrancea, cazul a fost semnalat de polițiști, iar instituția a intervenit imediat prin Serviciul de Intervenții în Regim de Urgență, pentru a asigura protecția minorului.
Copilul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, unde a fost evaluat medical. Medicii au stabilit că nu se impune internarea, însă ulterior bebelușul a fost preluat și plasat în regim de urgență la un asistent maternal profesionist, unde beneficiază de îngrijire și protecție.
Reprezentanții DGASPC au precizat că minorul nu este recunoscut patern, iar în prezent se află într-un mediu sigur, fiind monitorizat de specialiști.
Ancheta procurorilor: acuzații de tentativă de omor
Conform Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pe 24 iunie. Mama copilului este cercetată pentru tentativă de omor calificat în context de violență în familie, iar concubinul acesteia pentru complicitate la aceeași faptă.
Anchetatorii susțin că, în noaptea de 23 spre 24 iunie, femeia ar fi exercitat violențe repetate asupra copilului, lovindu-l și strângându-l de gât, cu intenția de a-i provoca decesul.
În același timp, concubinul acesteia, aflat în locuință, ar fi asistat la agresiuni fără să intervină, deși ar fi auzit amenințări explicite, fapt care, potrivit procurorilor, ar fi încurajat continuarea faptelor.
Cazul se află în continuare în atenția anchetatorilor, iar cei doi suspecți se află în arest preventiv pentru 30 de zile.