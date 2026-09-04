CCR a publicat motivările privind conducerile TVR și Radio România: Numirile făcute de Parlament, declarate neconstituționale

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi seară, în Monitorul Oficial, motivările deciziilor din 29 aprilie prin care a declarat neconstituționale hotărârile Parlamentului privind numirea Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).
Sesizarea AUR: algoritmul politic, nerespectat
Sesizarea a fost depusă de AUR. Potrivit CCR, Parlamentul nu a respectat, la numire, algoritmul politic și ponderea grupurilor parlamentare: AUR a primit un singur loc în fiecare consiliu, deși PNL, USR și UDMR — formațiuni cu pondere parlamentară inferioară — au avut o reprezentare egală sau superioară.
Curtea a constatat că hotărârile au încălcat art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994, potrivit căruia cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuie ocupate de candidați propuși conform configurației politice și ponderii din Parlament. Judecătorii au reținut totodată încălcarea principiului statului de drept și a obligativității respectării legilor, prevăzute la art. 1 din Constituție.
Rolul comisiilor parlamentare
CCR a mai observat că plenul reunit al Parlamentului avea la dispoziție mecanisme pentru a corecta situația — retrimiterea la comisii sau amendamente — dar a respins cererea de retrimitere și a validat direct propunerea comisiilor de specialitate. Curtea a reamintit că avizele comisiilor sunt acte pregătitoare, cu caracter de recomandare, iar Senatul și Camera Deputaților rămân singurele foruri deliberative prin care Parlamentul își exercită atribuțiile.
Efecte juridice: actele CA rămân valabile până acum, urmează o nouă numire
Conform art. 147 alin. (4) din Constituție, cele două hotărâri — nr. 45/2025 și nr. 46/2025 — și-au păstrat prezumția de constituționalitate până la publicarea motivărilor, astfel că actele adoptate până acum de conducerile SRTv și SRR rămân valabile.
De la data publicării deciziei însă, numirile actuale își încetează efectele, iar Parlamentul va trebui să facă o nouă desemnare, cu respectarea configurației politice reale, dintre persoanele care vor alcătui noua componență a celor două consilii.