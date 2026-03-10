CSM - Interviuri cu procurorii propuşi la şefia marilor parchete

Primul care va susţine interviul este Codrin Horaţiu Miron, pentru funcţia de şef al DIICOT.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are programate interviurile cu procurorii propuşi de ministrul justiţiei la şefia marilor parchete.

Primul care va susţine interviul este Codrin Horaţiu Miron, pentru funcţia de şef al DIICOT. Interviurile vor continua în zilele sau săptămânile următoare.

Peste două zile va fi intervietată Cristina Chiriac, propusă pentru funcţia de procuror general, iar pe 16 martie urmează Ioan Viorel Cerbu, pentru funcţia de procuror-şef al DNA.

Propunerile ministrului justiţiei au provocat un protest organizat vineri de mai multe organizaţii civice lângă Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan a ieșit să vorbească cu protestatarii, cărora le-a transmis că are mult mai multe informații decât ei, că își va asuma numirile pe care le va semna și că viitorii șefi de parchete vor avea girul său.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate șefului statului.