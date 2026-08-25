Demisie la vârful Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 20:21

Cosmin Ghiță a solicitat marți, 25 august 2026, încetarea contractului de mandat de director general al Nuclearelectrica, compania care operează centrala de la Cernavodă.

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