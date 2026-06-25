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Descinderi și controale în Complexul Dragonul Roșu. Comercianții de echipamente, verificați de autorități
Descinderi la Dragonul Roșu
Publicat25 iun. 2026, 10:43
Sursărealitatea.net
O amplă acțiune de control are loc la această oră în Complexul comercial Dragonul Roșu, unde autoritățile verifică mai mulți comercianți de echipamente și aparatură. Intervenția vizează posibile produse neconforme, introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.
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