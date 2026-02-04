Dezvăluiri bombă azi, de la ora 18:00, la „Lupta pentru România”. Petrișor Peiu anunță când are loc debarcarea lui Bolojan
Bomba momentului, astăzi de la ora 18! Petrișor Peiu, liderul suveranist, vine azi în platoul Realitatea Plus și dă cărțile pe față – când va avea loc marea debarcare a premierului TAIE-TOT!
Ce strategii se fac pentru a scăpa țara de cei care ne-au înrobit și ne-au pus la cheltuială. Cum vrea Bolojan să scape de liderii incomozi din Coaliție după ce a fost desființat din cauza taxelor uriașe și cum își asmute oamenii să iasă la atac. Vine marea schimbare așteptată de români – când preia AUR puterea, dar și când vor avea loc alegeri anticipate? Sunt dezvăluiri chiar de la vârf. Răspunsurile vin la „Lupta pentru România”, de la ora 18, într-o ediție care va fi urmărită cu sufletul la gură de toți românii!
