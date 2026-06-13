Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre

Publicat 13 iun. 2026, 10:41 Sursă Realitatea.net

O amplă intervenție de căutare și salvare este în desfășurare pe Dunăre, în județul Brăila, după ce două persoane au dispărut în apele fluviului. La misiune participă scafandri, echipaje SMURD și mai multe ambarcațiuni, autoritățile mobilizând resurse suplimentare din județele vecine pentru a sprijini operațiunea.

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