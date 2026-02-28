Donald Trump, anunțul momentului după atacul asupra Iranului: ”SUA au început operațiuni majore de luptă. Regimul iranian este principalul sponsor al terorismului”

Donald Trump a confirmat că SUA este implicată în atacul asupra Iranului. Liderul de la Casa Albă a subliniat că armata americană a lansat „operaţiuni militare majore”, susţinând că această ţară a încercat să-şi reconstruiască programul nuclear.

"Armata SUA desfășoară o operațiune masivă și în desfășurare; este posibil să pierdem americani și să avem victime.

Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri și teribili.

Activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în mod direct în pericol Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”, a afirmat Donald Trump, într-un videoclip de opt minute postat pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Discursul integral al liderului de la Casa Albă

”Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni majore de luptă în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup nemilos, de oameni foarte duri și teribili.

Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume. Timp de 47 de ani, regimul iranian a scandat „Moarte Americii” și a dus o campanie neîntreruptă de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din foarte, foarte multe țări.

Printre primele acte ale regimului s-a numărat sprijinirea preluării violente a Ambasadei SUA din Teheran, unde zeci de americani au fost ținuți ostatici timp de 444 de zile. În 1983, proxy-urile Iranului au comis atentatul asupra cazărmii pușcașilor marini din Beirut, care a ucis 241 de militari americani.

În 2000, au știut și probabil au fost implicați în atacul asupra USS Cole. Mulți au murit. Forțele iraniene au ucis și mutilat sute de militari americani în Irak. În ultimii ani, proxy-urile regimului au continuat să lanseze nenumărate atacuri împotriva forțelor americane staționate în Orientul Mijlociu, precum și împotriva navelor navale și comerciale americane în apele internaționale.

A fost teroare în masă și nu vom mai tolera acest lucru. Din Liban până în Yemen și din Siria până în Irak, regimul a înarmat, antrenat și finanțat miliții teroriste care au îmbibat pământul cu sânge și măruntaie. Iar proxy-ul Iranului, Hamas, a lansat monstruoasele atacuri din 7 octombrie asupra Israelului.

Au fost măcelăriți peste 1.000 de oameni nevinovați, inclusiv 46 de americani, iar 12 dintre cetățenii noștri au fost luați ostatici. A fost brutal. Ceva cum lumea nu a mai văzut până acum.

Iranul este principalul stat sponsor al terorismului din lume și, recent, a ucis zeci de mii dintre propriii săi cetățeni pe stradă, în timp ce protestau. A fost întotdeauna politica Statelor Unite, în special a administrației mele, ca acest regim terorist să nu dețină niciodată o armă nucleară. O spun din nou: nu pot avea niciodată o armă nucleară.

De aceea, în cadrul Operațiunii „Midnight Hammer”, în iunie anul trecut, am distrus programul nuclear al regimului la Fordeaux, Natanz și Isfahan. După acel atac, i-am avertizat să nu-și reia niciodată urmărirea malițioasă a armelor nucleare și am încercat în repetate rânduri să încheiem un acord. Am încercat.

Au vrut să o facă. N-au vrut să o facă. Din nou, au vrut să o facă. N-au vrut să o facă. Nu știau ce se întâmplă. Voiau doar să practice răul. Dar Iranul a refuzat, la fel cum a făcut-o timp de decenii și decenii. Au respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare, iar noi nu mai putem tolera asta.

În schimb, au încercat să-și reconstruiască programul nuclear și să continue dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune care pot amenința acum foarte buni prieteni și aliați ai noștri din Europa, trupele noastre staționate în străinătate și ar putea ajunge curând pe teritoriul american. Imaginați-vă cât de încurajat ar fi acest regim dacă ar fi înarmat cu arme nucleare ca mijloc de a-și transmite mesajul.

Din aceste motive, armata Statelor Unite desfășoară o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură foarte rea și radicală să amenințe America și interesele noastre fundamentale de securitate națională. Vom distruge rachetele lor și vom face industria lor de rachete una cu pământul. Va fi complet, complet, din nou, distrusă. Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că proxy-urile teroriste din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu mai pot ataca forțele noastre și nu mai pot folosi dispozitive explozive improvizate sau bombe plasate pe marginea drumului pentru a răni grav și a ucide mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani.

Și ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară. Este un mesaj foarte simplu: nu vor avea niciodată o armă nucleară. Acest regim va învăța curând că nimeni nu ar trebui să provoace forța și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în primul meu mandat.

Și nu există nicio armată pe Pământ care să se apropie măcar de puterea, forța sau sofisticarea ei. Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune. Chiar și așa, și nu fac această afirmație cu ușurință, regimul iranian caută să ucidă. Viețile unor eroi americani curajoși pot fi pierdute și putem avea victime.

Așa se întâmplă adesea în război, dar facem asta nu pentru prezent. O facem pentru viitor și este o misiune nobilă. Ne rugăm pentru fiecare militar care își riscă viața fără egoism pentru a se asigura că americanii și copiii noștri nu vor fi niciodată amenințați de un Iran înarmat nuclear.

Îl rugăm pe Dumnezeu să îi protejeze pe toți eroii noștri aflați în pericol și avem încredere că, cu ajutorul Lui, bărbații și femeile din forțele armate vor învinge. Avem cei mai buni din lume și vor învinge. Către membrii Gărzii Revoluționare Islamice, forțelor armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și veți avea imunitate totală sau, în caz contrar, veți înfrunta moarte sigură.

Așadar, depuneți armele. Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moarte sigură. În cele din urmă, către marele și mândrul popor al Iranului, spun în această seară că ora libertății voastre a sosit.

Rămâneți adăpostiți. Nu ieșiți din case. Afară este foarte periculos. Bombele vor cădea peste tot. Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru să îl preluați. Probabil că aceasta va fi singura voastră șansă pentru generații întregi. Mulți ani ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus eu să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vă doriți.

Așa că să vedem cum răspundeți. America vă susține cu o forță copleșitoare și devastatoare. Acum este momentul să vă preluați destinul și să eliberați viitorul prosper și glorios care este aproape la îndemâna voastră.

Acesta este momentul pentru acțiune. Nu-l lăsați să treacă. Dumnezeu să binecuvânteze bărbații și femeile curajoase din Forțele Armate ale Americii. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”, a spus președintele SUA.



