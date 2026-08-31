Dunărea a ajuns la un nivel record de scăzut. Ce arată imaginile din satelit de la granița României

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 14:38

Dunărea are un debit de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă la granița României cu Bulgaria, la sfârșitul lunii august 2026, cu mult sub media obișnuită pentru această perioadă, de circa 3.900 de metri cubi pe secundă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dunareaseceta