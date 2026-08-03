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Elisabeta Lipă, apel către Ilie Bolojan: „Sportivii României așteaptă de un an și șapte luni să fie premiați”

Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 14:44

Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, i-a transmis un apel public premierului Ilie Bolojan, solicitând deblocarea premiilor pentru sportivii români care au obținut rezultate importante în competițiile internaționale.

Fosta mare campioană a criticat faptul că, de la începutul anului 2025 și până în prezent, niciun sportiv din România nu a mai fost recompensat financiar pentru performanțele sale, indiferent de disciplina practicată.

„Din 2025 și până acum, la jumătatea anului 2026, nu a fost premiat niciun sportiv. Știu ce înseamnă să muncești ani întregi pentru rezultate și să nu îți fie recunoscute meritele”, a declarat Lipă.

Aceasta a subliniat că, deși România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, plata acestor premii nu ar afecta semnificativ bugetul statului și ar reprezenta un gest de respect față de sportivii care promovează imaginea țării.

Elisabeta Lipă a precizat că solicitarea sa nu îi vizează doar pe canotori, ci pe toți sportivii români care au obținut medalii în competițiile europene și mondiale, fie că provin din discipline olimpice sau neolimpice.

Apelul vine la scurt timp după ce România a încheiat Campionatele Europene de canotaj de la Varese pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu șase medalii de aur, una de argint și una de bronz.

Lipă speră ca Guvernul și Agenția Națională pentru Sport să găsească rapid o soluție pentru deblocarea premierilor, mai ales în contextul apropierii calificărilor pentru Jocurile Olimpice.

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