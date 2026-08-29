Fragment de dronă, descoperit pe o plajă din Eforie Nord. Polițiștii l-au ridicat

Publicat 29 aug. 2026, 11:30 Actualizat 29 aug. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Un fragment ce provine de la o dronă, fără conținut exploziv, a fost descoperit sâmbătă pe plaja Vraja Mării din stațiunea Eforie Nord.

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