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Fragment de dronă, descoperit pe o plajă din Eforie Nord. Polițiștii l-au ridicat

Fragment dronă

Fragment dronă

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat29 aug. 2026, 11:30
Actualizat29 aug. 2026, 11:34
SursăRealitatea.Net

Un fragment ce provine de la o dronă, fără conținut exploziv, a fost descoperit sâmbătă pe plaja Vraja Mării din stațiunea Eforie Nord.

Potrivit informațiilor disponibile, obiectul a fost identificat pe plajă și ridicat de lucrătorii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Fragmentul urmează să fie preluat de structurile competente pentru verificări și stabilirea provenienței acestuia.

Din primele informații, obiectul nu conținea material exploziv, astfel că nu a fost semnalat un pericol imediat pentru turiștii aflați în zonă.

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