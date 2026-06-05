Inteligența Artificială remodelează piața IT: peste 100.000 de concedieri în doar câteva luni

Impactul Inteligenței Artificiale asupra industriei IT devine tot mai vizibil la nivel global. În primele șase luni ale anului 2026, peste 100.000 de angajați din domeniu și-au pierdut locurile de muncă, un număr apropiat de totalul concedierilor înregistrate pe parcursul întregului an trecut.

Specialiștii atrag însă atenția că nu toate disponibilizările sunt cauzate direct de dezvoltarea tehnologiilor bazate pe AI. Potrivit publicațiilor de profil, aproximativ jumătate dintre concedieri ar putea avea legătură cu implementarea Inteligenței Artificiale, în timp ce multe companii invocă motive precum reducerea costurilor, reorganizările interne sau adaptarea strategiilor de business.

Cele mai afectate sunt marile companii din Statele Unite, unde au fost raportate cele mai numeroase valuri de restructurări, potrivit platformelor care monitorizează evoluția pieței IT la nivel mondial.

În România, situația este diferită. Deși nu s-au înregistrat concedieri masive, companiile din sector au redus ritmul recrutărilor și sunt mult mai selective în procesul de angajare. Accentul cade tot mai mult pe specialiștii care au competențe în utilizarea și integrarea instrumentelor bazate pe Inteligență Artificială.

Datele unui studiu recent arată că, în 2025, aproximativ 6% dintre locurile de muncă din domeniul IT au fost înlocuite de soluții bazate pe AI. Estimările pentru următorii doi ani indică însă o accelerare a acestui proces, iar procentul ar putea ajunge la un nivel dublu.

Pe fondul acestei transformări, experții consideră că adaptarea la noile tehnologii și dezvoltarea competențelor digitale avansate vor deveni elemente esențiale pentru angajații care doresc să rămână competitivi într-o industrie aflată într-o schimbare profundă.