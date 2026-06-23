Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 11:28

Polițiștii din Capitală au fost nevoiți să facă uz de armă marți dimineață, în Sectorul 2, după ce au fost atacați cu un cuțit de un tânăr implicat într-un incident violent în familie.

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