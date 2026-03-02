Actualitate· 1 min citire
ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
2 mar. 2026, 15:47
Actualizat: 2 mar. 2026, 15:47
ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
Articol scris de Scris de Realitatea de Dambovita
Sursă: realitatea.net
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, anunţă salvatori israelieni.
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Căutări ale altor eventuale victime sunt în desfășurare.
În a treia de război în Orientului Mijlociu, Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lasate de către Iran.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News