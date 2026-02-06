JO 2026: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina

România a obţinut o singură medalie în istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de iarnă

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 a început, vineri seara, pe Stadionul San Siro din Milano.

Ceremonii simultane, de proporţii mai mici, au loc şi în celelalte situri olimpice, la Livigno, Predazzo şi Cortina d'Ampezzo.



Tema ceremoniei de deschidere este ''armonia'' şi a început cu un omagiu pentru Antonio Canova şi Neoclasicism, precum şi pentru ideea de frumuseţe italiană. Nu mai puţin de 70 de artişti din Accademia del Teatro alla Scala au reprezentat statui care au prins viaţă.



Următorul segment a început Simfonia Fantasia, un tribut adus legendelor operei italiene Verdi, Puccini şi Rossini, dirijorul fiind interpretat de actriţa italiană Matilda De Angelis.



Circa 2.900 de sportivi din 92 de delegaţii vor concura la Jocurile Olimpice din nordul Italiei până pe 22 februarie, în 116 probe pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.



Italia a mai găzduit de două ori Jocurile Olimpice de iarnă, la Cortina d'Ampezzo (26 ianuarie şi 5 februarie 1956) şi la Torino (10-26 februarie 2006).



Este prima ediţie a Jocurilor Olimpice desfăşurată în mandatul actualei preşedinte a Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, care a preluat conducerea CIO la 23 iunie 2025.



România va fi reprezentată la cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă de 29 de sportivi, potrivit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive. Cei şapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.



România a obţinut o singură medalie în istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz, prin echipajul de bob două persoane alcătuit din Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

