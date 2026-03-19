Mesaj ambiguu de la Donald Trump: fără planuri pentru trupe în Iran, în plină escaladare a conflictului

Prețul petrolului a înregistrat o creștere puternică, ajungând la 118 dolari pe baril, după un atac lansat de Iran asupra unui complex energetic major din Qatar, responsabil pentru o parte semnificativă din producția globală de gaze naturale.

Potrivit estimărilor, atacul a afectat aproximativ 17% din capacitatea de export de gaz natural lichefiat a Qatarului, generând pierderi de ordinul a 20 de miliarde de dolari. Loviturile au vizat zona industrială Ras Laffan, unde au izbucnit incendii de amploare, însă fără a fi raportate victime.

În același context tensionat, Donald Trump a declarat, în timpul unei întâlniri cu premierul Japoniei la Casa Albă, că Statele Unite nu au în plan trimiterea de trupe terestre în Iran. „Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune”, a afirmat liderul american.

Situația rămâne volatilă în întreaga regiune. Resturi provenite de la o rachetă interceptată au lovit o rafinărie din Haifa, esențială pentru producția de combustibil a Israelului. În același timp, Arabia Saudită a anunțat că a reușit să intercepteze mai multe rachete balistice îndreptate spre capitala Riad, precum și o tentativă de atac cu drone asupra unei instalații de gaze.

Într-o postare recentă, Trump a susținut că Statele Unite nu au avut cunoștință despre atacul inițial lansat de Israel și a subliniat că Qatarul nu ar fi fost implicat în declanșarea acțiunilor militare.