Mesaje de Ziua Românilor de Pretutindeni. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, apeluri la unitate și sprijin pentru diaspora

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au transmis duminică mesaje dedicate Zilei Românilor de Pretutindeni, subliniind legătura dintre diaspora și țară, dar și rolul comunităților românești din străinătate în păstrarea identității naționale.

Președintele a vorbit despre românii plecați în afara granițelor ca despre o parte esențială a „poveștii comune” a țării, evidențiind că apartenența la România nu ține doar de locul în care trăiești, ci și de valorile, limba și tradițiile purtate oriunde în lume.

El a transmis apreciere pentru eforturile și sacrificiile celor din diaspora, spunând că acestea rămân parte din identitatea națională și că România trebuie să rămână conectată cu cetățenii săi oriunde s-ar afla.

La rândul său, Ilie Bolojan a mulțumit românilor din străinătate pentru modul în care păstrează legătura cu țara și pentru felul în care contribuie la imaginea României prin activitatea lor de zi cu zi.

Acesta a subliniat că distanța de casă vine cu dificultăți și sacrificii, motiv pentru care statul român ar trebui să dezvolte relații mai strânse și mecanisme reale de sprijin pentru diaspora.

Ambii oficiali au transmis urări de „La mulți ani” românilor de pretutindeni și au reafirmat importanța menținerii legăturii cu aceștia.