Miruță l-a anunțat pe Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major: Dacă va cere informații suplimentare, vom pune la dispoziție
Radu Miruță
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți seară că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, cercetat de DNA ca suspect într-un dosar privind complicitatea la uzurparea funcției.
"Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. (...) Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte, este, evident, comandantul suprem al Armatei Române", a spus Miruță, la un post TV, citat de Agerpres.
Ministrul a precizat că ar trebui să aibă loc "o analiză pe cum arată lucrurile acum și aceasta trebuie făcută, în perspectiva mea, coordonată de președintele României, care probabil că va analiza această situație și dacă va cere informații suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziție vom pune''.
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