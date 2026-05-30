Nick Adams: „Îmi doresc ca românii să se îndrăgostească de America cunoscând-o direct, așa cum și eu m-am îndrăgostit de țara și de poporul dumneavoastră”
Nick Adams, trimisul special al președintelui Donald Trump, a susținut un discurs în cadrul „European Awareness Days - European Economic Forum 2026”, organizat de ECR la Cluj-Napoca.
Acesta a vorbit despre prima sa vizită în România, despre relațiile dintre Europa și Statele Unite și a adresat o invitație românilor de a vizita America.
Nick Adams a declarat că aceasta este prima sa vizită în România și că a venit cu așteptări mari, care „nu doar că au fost îndeplinite, ci chiar depășite”.
Acesta a explicat că România l-a impresionat prin cultură, oameni și limbă și a spus că „a asculta limba română înseamnă a auzi limba iubirii”.
Nick Adams a declarat că își dorește ca românii să viziteze Statele Unite și i-a invitat pe participanți să i se alăture în America, în special în contextul celebrării a 250 de ani de la proclamarea independenței SUA.
„Îmi doresc ca un număr cât mai mare de români să se îndrăgostească de America cunoscând-o direct, așa cum și eu m-am îndrăgostit de țara și de poporul dumneavoastră”, a spus Nick Adams.
El a conchis că legăturile dintre popoarele Europei și cele ale Statelor Unite pot deveni și mai puternice prin contact direct, turism și cunoaștere reciprocă.
