Nicușor Dan, convorbire cu Volodimir Zelenski după incidentul cu dronă de la Galați: „Accelerăm cooperarea privind producția în comun de drone”

Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o convorbire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre incidentul din Galați, și au convenit să accelereze cooperarea privind producția în comun de drone.

”Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a scris Nicușor Dan, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că, în cadrul acestei convorbiri, a convenit cu liderul de la Kiev să accelereze cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone.

”Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic.

România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a mai spus Nicușor Dan.