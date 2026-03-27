Poliţia Locală: Amenzi de 55.000 de lei pentru 11 restaurante şi baruri unde se fuma în interior
Amenzi Poliția Locală
Restaurantele au fost verificate de poliţiştii locali ai Direcţiei Control pe parcursul nopţii trecute.
Poliţia Locală a Capitalei a aplicat amenzi în valoare totală de 55.000 de lei pentru 11 restaurante, terase şi baruri unde se fuma în interior.
Controalele au acoperit o arie mare, de la Şoseaua Nordului şi Herăstrău, până la Bd. Magheru şi zona Mântuleasa - Popa Nan, informează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, pe Facebook.
'Toate au fost verificate de poliţiştii locali ai Direcţiei Control pe parcursul nopţii trecute. Din 17 unităţi controlate, în 11 am găsit astfel de probleme', transmite sursa citată.
Conform Legii nr. 349/2002, sancţiunile pentru fumatul în spaţii publice închise sunt progresive:
- prima abatere: amendă 5.000 de lei;
- doua abatere: amendă 10.000 de lei şi suspendarea activităţii până la rezolvarea problemei;
- a treia abatere: amendă 15.000 lei şi închiderea unităţii.
AGERPRES
- 09:02 - Alerte pe telefon pentru facturi mai mici: românii ar putea fi notificați când consumul de energie depășește 80%
- 08:59 - Rusia a scos la licitație resursele naturale din teritoriile ucrainene ocupate
- 08:58 - 100% -Ediție de colecție la Realitatea Plus!
- 08:55 - Război în Orientul Mijlociu. Risc nuclear major în Iran: avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
