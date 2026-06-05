Prefectul Constanței: Drona care a explodat în port este, cel mai probabil, de proveniență ucraineană. S-a deschis dosar penal

Prefectul județului Constanța a venit vineri cu precizări importante legate de incidentul din Portul Constanța. Într-o intervenție telefonică în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Adrian Picoiu a precizat că, potrivit informațiilor preliminare, drona ar fi de proveniență ucraineană și că sunt în desfășurare misiuni de căutare pentru identificarea unor posibile alte drone aflate în apele teritoriale ale României. Potrivit oficialului local, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal în urma exploziei dronei maritime din Portul Constanța.

Adrian Picoiu: În jurul orei 10.00 am activat Planul roșu de intervenție în urma exploziei.

Până atunci, structurile abilitate au controlat, una începând cu ora 5:00 dimineața, am înțeles, a fost identificată drona maritimă, a fost supravegheată, a ajuns la mal. N-a fost un pericol iminent pentru populație. Drept dovadă, nu sunt victime omenești.

Este o hală afectată a Azvom și o navă, nava Hercules, care este puțin avariată din ce am înțeles.

La spital am activat, totuși, Planul alb, adică aducem medici de acasă - asta înseamnă Planul alb de intervenție la spital. Se aduc medici de acasă pentru eventualitatea atacuri de panică și alte minuni, dar victime n-au fost până la ora asta și nici nu mai au de unde să fie.

Moderator Realitatea PLUS: Înțelegem că ar fi vorba despre cinci drone, una care a explodat în Portul Constanța...

Adrian Picoiu: Este o informație care nu v-o pot confirma. De la partea ucraineană, drona - din ce am înțeles - este de proveniență ucraineană și au fost cinci drone.

Una a explodat, pe surse, nu știu, în apele internaționale. Una, cea din port, și ar mai fi trei. Cele trei nu știm dacă există.

Am ridicat elicopterul Black Hawk de la Tulcea de la Unitatea Specială de Aviație, elicopterul SMURD de la Constanța pentru a identifica apele teritoriale dacă mai există și alte drone maritime.

Moderator Realitatea PLUS: Deci, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, drona este de proveniență ucraineană, ca autoritățile n-au venit cu informații până acum.

Adrian Picoiu: Da, urmează structurile abilitate să comunice fiecare pe partea lor de intervenție.

Moderator Realitatea PLUS: Ce puteți să ne spuneți despre oamenii din zonă? Înțelegem că sunt foarte multe persoane blocate în clădirile din apropiere, au fost și persoane evacuate din zonă.

Adrian Picoiu: Nu sunt blocate (persoane - n.r.). Portul Constanța a fost evacuat. Toți angajații au fost trimiși acasă. Au rămas doar structurile abilitate și partea de procuratură, că s-a deschis și un dosar penal la Parchetul de pe Curtea de la Curtea de Apel Constanța.

S-a dispus, într-adevăr, evacuarea un kilometru rază costieră a portului Constanța pentru prevenție, repet.