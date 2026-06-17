Protest în sistemul vamal: angajații declanșează grevă de avertisment timp de două ore

Publicat 17 iun. 2026, 08:41 Sursă realitatea.net

Angajații din cadrul Autorității Vamale Române vor intra miercuri într-o grevă de avertisment, programată între orele 12:00 și 14:00, în semn de protest față de condițiile de muncă și nerespectarea unor drepturi profesionale și salariale.

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