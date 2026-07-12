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Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 se publică duminică, cu o zi mai devreme. Anunțul ministrului Educației
Rezultate BAC/ Arhivă foto
Publicat12 iul. 2026, 16:19
SursăRealitatea.Net
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate duminică, în jurul orei 17:00, cu o zi mai devreme decât era programat inițial, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian. Potrivit acestuia, rata de promovare a crescut în urma reevaluării lucrărilor.
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