Risc de inundații până vineri noapte, pe fondul topirii zăpezii: a fost emis un Cod portocaliu pe râurile din sudul țării

Hidrologii au emis Cod portocaliu de inundații pe râuri din patru județe din sudul țării, valabil până vineri noapte, în timp ce alte zone sunt sub Cod galben, pe fondul topirii stratului de zăpadă și al creșterii debitelor.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat, joi, atenţionarea hidrologică, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă.

Astfel, de joi, de la ora 12.00, până vineri, la ora 24.00, este în vigoare Codul portocaliu pe râuri din judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman.

Totodată, de joi, de la ora 12.00, până sâmbătă, la ora 12.00, este activ Codul galben, care vizează râuri din judeţele: Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov.

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. Populaţia din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a zonelor joase predispuse la inundaţii. De asemenea, este importantă curăţarea şanţurilor şi a rigolelor pentru a facilita scurgerea apei şi asigurarea căilor de evacuare din locuinţă. În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu stricteţe indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, pentru a preveni riscurile asupra vieţii şi bunurilor”, au atenţionat hidrologii.