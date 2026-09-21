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Rizea TV: Cristian Rizea spune că a sesizat oficial autoritățile din EAU în legătură cu vizita lui Renato Usatîi la Dubai

Vizita lui Renato Usatîi la Dubai / Sursa foto Rizea TV

Vizita lui Renato Usatîi la Dubai / Sursa foto Rizea TV

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat21 sept. 2026, 11:39
Actualizat21 sept. 2026, 11:40

Potrivit RizeaTV.net, Cristian Rizea a transmis o sesizare oficială ministrului Comerțului Exterior al Emiratelor Arabe Unite, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, precum și altor reprezentanți ai autorităților emirateze, în contextul vizitei oficiale efectuate de deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, la Dubai.

Potrivit RizeaTV.net, demersul a fost făcut după ce Renato Usatîi, aflat în Emiratele Arabe Unite în calitate de șef al grupului parlamentar de prietenie Republica Moldova–EAU, s-a întâlnit cu ministrul Comerțului Exterior, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, și cu Sarah Mohamed Falaknaz, președinta grupului parlamentar de prietenie din cadrul Consiliului Național Federal al EAU.

În sesizarea publicată integral de RizeaTV.net, Cristian Rizea afirmă că oficialii emiratezi ar trebui să cunoască materiale publicate anterior și atribuite lui Renato Usatîi, despre care susține că ar reflecta o atitudine diferită față de arabi în conversații private.

Potrivit lui Rizea, în corespondența respectivă ar apărea expresii precum „arabii proști”, în contextul unor discuții despre afaceri din domeniul feroviar și despre posibilitatea de a-i „trage pe sfoară” pe arabi într-un proiect de cale ferată.

În scrisoarea adresată ministrului emiratez, Rizea susține că scopul este ca autoritățile din EAU să ia cunoștință de aceste materiale și să le evalueze în mod independent, în contextul în care Renato Usatîi promovează în prezent cooperarea dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite în cadrul vizitei oficiale de la Dubai.

Sursa: rizeatv.net

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