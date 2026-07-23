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Actualitate· 2 min citire
Sfârșit cumplit pentru cei doi tineri de 19 ani dispăruți în Dâmbovița. Ar fi murit înecați în râul Argeș - presa locală
Adolescenti inecați
Publicat23 iul. 2026, 13:11
SursăRealitatea.net
Căutările celor doi tineri de 19 ani dispăruți în apropierea râului Argeș au avut un final tragic. Pompierii au găsit trupurile neînsuflețite ale băieților în apă, în zona localității Ionești.
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