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Actualitate· 1 min citire
Sistemul de apărare antiaeriană, activat la Teheran. Mai multe explozii, raportate în nordul și vestul Iranului
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 07:02
SursăRealitatea.Net
Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate joi în mai multe zone ale capitalei iraniene, Teheran, în timp ce explozii au fost semnalate în provincia Lorestan și în orașul Semnan, potrivit presei oficiale iraniene. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.
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