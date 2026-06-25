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Actualitate· 1 min citire
Șoc în Franța! Un bărbat a pierdut 13 milioane de euro la Loto pentru că nu și-a revendicat premiul
Loto
Un câștigător din Franța a pierdut un premiu de 13 milioane de euro la Super Loto după ce nu și-a revendicat la timp biletul norocos, într-un caz considerat extrem de rar de operatorii de jocuri de noroc.
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