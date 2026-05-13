Sorin Grindeanu, atac dur după datele INS: „Te culci sănătos și te trezești mort”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat miercuri după publicarea datelor Institutului Național de Statistică, care indică o scădere a economiei României în primele luni ale anului.
Potrivit INS, economia ar fi înregistrat un declin de 0,2% față de trimestrul anterior și o scădere de 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Într-o postare pe rețelele sociale, liderul social-democrat a criticat dur situația economică și modul de guvernare, afirmând că evoluția actuală reflectă o deteriorare rapidă a indicatorilor macroeconomici.
Acesta a descris situația într-o formulare plastică, sugerând că economia ar fi trecut brusc de la o stare de stabilitate la una de recul accentuat, pe fondul inflației și al scăderii activității economice.
Grindeanu a acuzat totodată politicile guvernamentale recente, susținând că acestea au contribuit la deteriorarea indicatorilor economici și a anunțat că va prezenta mai multe detalii într-o conferință de presă la sediul PSD.
Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor politice tot mai ridicate privind direcția economică a României și măsurile adoptate în ultimele trimestre.
