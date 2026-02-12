Actualitate· 1 min citire
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
12 feb. 2026, 08:59
Actualizat: 12 feb. 2026, 08:59
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
Articol scris de Scris de Realitatea de Dambovita
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică
Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României începe astăzi la Romexpo, în București. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a patru zile și reunește agenții de turism, tur-operatori, hotelieri și reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate.
Vizitatorii pot descoperi oferte pentru vacanțele din 2026, de la pachete early booking pentru litoral, până la destinații exotice, turism balnear sau circuite culturale. Sunt anunțate reduceri disponibile exclusiv în perioada târgului.
Ediția din acest an include și o zonă dedicată industriei ospitalității, Hospitality HUB, care pune accent pe modernizarea serviciilor de cazare și HoReCa.
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News