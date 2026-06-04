Tragedie pe centura Timișoarei: un bărbat a murit după ce un autotren s-a răsturnat peste o mașină
Ambulanță
Un accident grav s-a produs joi pe centura de ocolire a Timișoarei, unde un camion încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste un autoturism, strivind complet vehiculul.
În urma impactului, un bărbat aflat în mașină și-a pierdut viața pe loc. O femeie a fost rănită și a primit îngrijiri medicale la fața locului.
Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate mai multe autovehicule, inclusiv autotrenul încărcat cu materiale de construcții. Circumstanțele exacte ale accidentului nu sunt deocamdată cunoscute.
Polițiștii au deschis o anchetă și se află la fața locului pentru a stabili modul în care s-a produs tragedia. Traficul în zonă a fost complet blocat, fiind deviat pe rute ocolitoare.
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