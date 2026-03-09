Un bărbat a fost înjughiat în plină stradă. Tatăl agreorului a murit în explozia de la stațiile GPL din Crevedia

Un bărbat a fost rănit, luni, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit între doi bărbați în comuna Crevedia, din județul Dâmbovița. Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar victima a primit îngrijiri medicale. Tatăl atacatorului murise în explozia de la Crevedia, la fel şi socrii mortului, ce au avut loc la stațiile GPL în august 2023.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, incidentul a fost semnalat luni, 9 martie, în jurul orei 12:55, când polițiștii din cadrul Secția 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost alertați printr-un apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Tărtăşeşti au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o persoană, cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat”, au transmis reprezentanții IPJ.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că între doi bărbați, în vârstă de 39 și 46 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, în timp ce se aflau în comuna Crevedia.

În timpul altercației, bărbatul de 39 de ani l-ar fi atacat pe celălalt cu un cuțit, provocându-i răni.

Victima, în vârstă de 46 de ani, a fost rănită și a primit îngrijiri medicale.

Autoritățile au precizat că bărbatul de 39 de ani se află în prezent în custodia poliției, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.