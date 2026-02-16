Urmărire ca-n filme în Dâmbovița, după ce un șofer fără permis a fugit de poliție. Individul a lovit un buldoexcavator, o semiremorcă și a rănit un nepalez

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a făcut prăpăd în comuna Vulcana-Pandele

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a făcut prăpăd în comuna Vulcana-Pandele, din județul Dâmbovița. Șoferul, care avea permisul anulat și conducea cu viteză, nu a oprit la semnalul polițiștilor și în încercarea de a scăpa de oamenii legii ce au pornit pe urmele sale a provocat un accident grav: a intrat cu mașina într-un buldoexcavator, apoi într-o semiremorcă, rănind un cetățean nepalez.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița a informat că, luni dimineață, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Pucioasa au depistat în trafic un autoturism care circula cu viteza de 89 km/h, pe raza localității Vulcana-Pandele, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

”Din informațiile preliminare s-a constatat că, în timpul urmăririi, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu un buldoexcavator, iar ulterior cu o semiremorcă staționată în afara părții carosabile și ar fi acroșat un tânăr de 22 de ani, cetățean nepalez”, precizează IPJ Dâmbovița.

Potrivit reprezentanților instituției, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 27 de ani, din comuna Șotânga.

În urma impactului, atât șoferul, cât și pietonul au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

De asemenea, un pasager, în vârstă de 19 ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la unitatea medicală.