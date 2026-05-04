Urs semnalat în Dâmbovița: autoritățile au emis RO-ALERT pentru locuitorii din Cucuteni
Urs
Autoritățile au emis un nou mesaj de avertizare RO-ALERT luni dimineață, în județul Dâmbovița, după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Cucuteni.
Alerta a fost transmisă în jurul orei 6:40 și i-a vizat pe locuitorii din comuna Moțăieni, unde autoritățile au confirmat apariția animalului sălbatic într-o zonă locuită. Măsura a fost luată pentru a preveni eventuale incidente și pentru a informa populația cu privire la riscurile existente.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, la fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Pucioasa, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean. Echipele au acționat pentru monitorizarea situației și pentru protejarea locuitorilor din zonă.
Autoritățile au subliniat că mesajul RO-ALERT a avut rol preventiv, recomandând cetățenilor să evite deplasările în zonele izolate și să nu încerce să se apropie de animal.
Incidentul nu este unul izolat. În cursul weekendului, alerte similare au fost emise și în alte localități din județul Dâmbovița, pe fondul apariției frecvente a urșilor în apropierea așezărilor umane. Situația ridică din nou problema gestionării populației de animale sălbatice și a siguranței comunităților locale.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:05 - Răsturnare de situație: Partidul UNIT nu mai susține moțiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan, deși a semnat-o
- 09:49 - Numărătoarea inversă a început: doar o zi până la votul pe moțiunea pentru debarcarea lui Bolojan
- 09:36 - Vladimir Putin își întărește securitatea pe fondul temerilor de complot. Ce restricții au primit apropiații liderului de la Kremlin
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News