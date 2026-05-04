Urs semnalat în Dâmbovița: autoritățile au emis RO-ALERT pentru locuitorii din Cucuteni

Autoritățile au emis un nou mesaj de avertizare RO-ALERT luni dimineață, în județul Dâmbovița, după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Cucuteni.

Alerta a fost transmisă în jurul orei 6:40 și i-a vizat pe locuitorii din comuna Moțăieni, unde autoritățile au confirmat apariția animalului sălbatic într-o zonă locuită. Măsura a fost luată pentru a preveni eventuale incidente și pentru a informa populația cu privire la riscurile existente.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, la fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Pucioasa, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean. Echipele au acționat pentru monitorizarea situației și pentru protejarea locuitorilor din zonă.

Autoritățile au subliniat că mesajul RO-ALERT a avut rol preventiv, recomandând cetățenilor să evite deplasările în zonele izolate și să nu încerce să se apropie de animal.

Incidentul nu este unul izolat. În cursul weekendului, alerte similare au fost emise și în alte localități din județul Dâmbovița, pe fondul apariției frecvente a urșilor în apropierea așezărilor umane. Situația ridică din nou problema gestionării populației de animale sălbatice și a siguranței comunităților locale.