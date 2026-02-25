Viktor Orban atacă Bruxellesul: „Au decis cu Zelenski să prelungească războiul din Ucraina”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, acuză liderii de la Bruxelles că ar fi convenit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuarea conflictului din Ucraina, în detrimentul păcii și al intereselor europene.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban susține că decizia ar fi fost luată sub coordonarea președintei Comisia Europeană, Ursula von der Leyen.

„Este o veste proastă pentru Europa. Se prelungește un război care nu are soluție pe front, dar provoacă distrugeri uriașe”, a afirmat liderul de la Budapesta, potrivit Agerpres, citând agenția MTI.

Orban susține că, lunar, zeci de mii de oameni sunt uciși sau răniți grav, în timp ce liniile frontului se mișcă nesemnificativ.

„În fiecare lună, aproximativ 35.000 de oameni mor sau sunt mutilați, lăsând în urmă văduve, orfani și familii distruse. Asta susține Bruxellesul”, a declarat premierul ungar.

Acesta a mai afirmat că Europa cheltuie „sute de miliarde de euro degeaba” și că războiul nu slăbește Rusia, ci afectează în principal statele europene.

În plus, Orban avertizează asupra riscului unei escaladări nucleare, subliniind că Europa se confruntă cu o putere nucleară și că implicarea tot mai profundă în conflict poate avea consecințe grave.

„Acest război creează un pericol real de extindere. Ne-ar putea atrage direct în el, dacă permitem acest lucru”, a spus liderul ungar.

În același mesaj, premierul Ungariei îl atacă și pe liderul opoziției, Peter Magyar, despre care afirmă că ar fi semnat „un pact secret” cu oficialii europeni, cu sprijin german.

Potrivit lui Orban, acest acord ar presupune ca Ungaria să susțină financiar Ucraina și să se alinieze politicilor Bruxellesului, în schimbul sprijinului politic din partea instituțiilor europene și a Kievului.

Premierul susține, de asemenea, că o eventuală venire la putere a opoziției ar putea duce la renunțarea la importurile ieftine de petrol și gaze.

„Ungaria trebuie să rămână deoparte. Guvernul are datoria să protejeze securitatea țării, iar noi vom face acest lucru”, a transmis Orban.

Potrivit Reuters, Peter Magyar este principalul contracandidat al lui Viktor Orban la alegerile programate pe 12 aprilie și beneficiază de sprijinul Bruxellesului.

În ultimii ani, guvernul de la Budapesta s-a aflat frecvent în conflict cu instituțiile europene, după ce a refuzat să susțină militar Ucraina și a promovat politici controversate privind minoritățile, migrația și organizațiile neguvernamentale.

Declarațiile recente ale lui Orban confirmă menținerea liniei sale critice față de Uniunea Europeană și față de implicarea acesteia în războiul din Ucraina.