Vreme extremă în România: grindină la Bihor, furtună de nisip pe litoral - VIDEO

Publicat 9 iul. 2026, 07:34 Sursă realitatea.net

România, sub un val de furtuni puternice. Meteorologii au emis alerte de cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Cel mai afectat oraș a fost Bihor, acolo unde o furtună puternică a adus grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și pe litoral, o furtună de nisip i-a gonit pe turiști de pe plajă.

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