Bilanț pe piața muncii din Dâmbovița. Peste 2.400 de oameni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM în 2026

Peste 2.400 de persoane din județul Dâmbovița și-au găsit un loc de muncă în primele nouă luni ale anului 2026 prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajările au fost făcute prin Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă. Dintre cei angajați, 1.250 sunt femei, potrivit datelor comunicate de AJOFM Dâmbovița.
Rezultatele arată că serviciile de ocupare se adresează unor categorii diverse de persoane, de la tineri aflați la început de drum profesional până la oameni cu experiență, care încearcă să își găsească un nou loc de muncă.
Persoanele de peste 45 de ani, cele mai numeroase printre cei angajați
Datele AJOFM Dâmbovița arată că persoanele cu vârsta de peste 45 de ani reprezintă cea mai numeroasă categorie de beneficiari care au reușit să se angajeze. În total, 1.221 de persoane din această grupă de vârstă și-au găsit un loc de muncă.
Situația pe categorii de vârstă este următoarea:
-1.221 de persoane cu vârsta de peste 45 de ani;
-434 de persoane cu vârste între 35 și 45 de ani;
-150 de persoane cu vârste între 30 și 35 de ani;
-185 de persoane cu vârste între 25 și 30 de ani;
-418 tineri sub 25 de ani.
Totodată, 553 de tineri NEET, cu vârsta sub 30 de ani, au fost incluși în categoria persoanelor ocupate. Tinerii NEET sunt cei care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de educație sau de formare profesională.
Persoanele din mediul rural, în prim-planul angajărilor
O altă cifră relevantă privește proveniența persoanelor care s-au angajat. Din totalul celor 2.408 persoane, 1.711 provin din mediul rural, în timp ce 697 sunt din mediul urban.
Distribuția evidențiază importanța măsurilor de ocupare pentru locuitorii comunelor și satelor din județ, unde accesul la oportunități profesionale poate reprezenta o provocare.
Ce nivel de studii au persoanele care și-au găsit un loc de muncă
Conform datelor centralizate de AJOFM Dâmbovița, angajările au vizat persoane cu niveluri diferite de pregătire profesională și educațională.
Cele mai multe persoane încadrate în muncă au studii medii, respectiv 868. Alte 787 de persoane au studii elementare, 536 au studii profesionale, iar 217 au studii universitare.
Cifrele arată că oportunitățile de angajare au vizat atât persoane cu pregătire profesională, cât și persoane cu un nivel mai redus de școlarizare.
415 persoane greu sau foarte greu ocupabile au fost angajate
Un rezultat important îl reprezintă integrarea pe piața muncii a persoanelor care întâmpină dificultăți mai mari în găsirea unui loc de muncă.
415 dintre persoanele angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.
Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează în urma activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele instituției. Această evaluare permite identificarea nevoilor individuale și orientarea beneficiarilor către măsurile de sprijin adecvate.