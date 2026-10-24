Bilanț pe piața muncii din Dâmbovița. Peste 2.400 de oameni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM în 2026

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:40

Peste 2.400 de persoane din județul Dâmbovița și-au găsit un loc de muncă în primele nouă luni ale anului 2026 prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajările au fost făcute prin Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă. Dintre cei angajați, 1.250 sunt femei, potrivit datelor comunicate de AJOFM Dâmbovița.

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