Economie· 1 min citire

Bolojan recunoaște situația de criză din sistemul energetic, după închiderea Centralei Cernavodă, dar spune că „sistemul este stabil”

Ilie Bolojan, grafică Realitatea Plus

Ilie Bolojan, grafică Realitatea Plus

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat14 aug. 2026, 09:54
Actualizat14 aug. 2026, 09:55
SursăRealitatea.net

Premierul Ilie Bolojan admite public situația de criză din sistemul energetic, după oprirea Unității 2 de la Cernavodă, dar transmite că „sistemul energetic este stabil” și că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Șeful Guvernului spune că deficitul nuclear, de aproximativ 650 MW, a fost deja compensat prin hidro, eolian, cărbune și importuri.

Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Pe termen scurt, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă să fie compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri, a declarat premierul.

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Bolojan a mulțumit românilor care au redus consumul în orele de vârf și a confirmat că România are o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW.

Pe de altă parte, premierul demis a încercat să paseze toată vina pe guvernările precedente, care ar fi amânat unor proiecte critice.

Situația dificilă în care ne aflăm este consecința secetei din bazinul Dunării, dar și rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste și fuga de răspundere.

Bolojan a subliniat că, dacă lucrările pentru creșterea debitului Dunării ar fi fost prioritizate, centrala nucleară ar fi funcționat și astăzi.

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