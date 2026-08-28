Cseke Attila: Absorbția fondurilor PNRR la Ministerul Dezvoltării a atins 98%

Ministrul Cseke Attila a anunțat că absorbția fondurilor PNRR la Ministerul Dezvoltării a atins 98%. Obiectivul de 100% poate fi realizat până la închiderea programului, în august 2026.
Ministrul a subliniat că una dintre ţintele importante asumate a fost deja îndeplinită: 110 creşe noi au fost construite prin Programul guvernamental "Sfânta Ana", prin care s-au creat peste 6.600 de locuri pentru copii, sprijinind, astfel, familiile tinere, transmite Ministerul Dezvoltării.
"Scăderea natalităţii este una din problemele majore ale României, iar lipsa locurilor în creşe de stat pentru cei mici este soluţionată prin programul de construire a creşelor. Din acest motiv, programul va continua şi după PNRR, cu finanţare de la bugetul de stat", a arătat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.
Acesta a adăugat:că, prin cele 110 creşe construite, ibstituţia a demonstrat că obiectivele asumate pot fi atinse.
”Au rămas trei zile până la termenul de 30 august 2026 pentru finalizarea proiectelor şi acum avem nevoie de mobilizarea tuturor autorităţilor locale, a beneficiarilor proiectelor. Documentaţia trebuie încărcată în platforma pusă la dispoziţie de minister, pentru că fiecare proiect finalizat înseamnă bani europeni folosiţi pentru dezvoltarea comunităţilor din România!", a subliniat ministrul Dezvoltării.
Unde au mers banii
Fondurile europene sunt utilizate pentru reabilitarea termică şi consolidarea seismică a blocurilor de locuinţe, a spitalelor, a şcolilor şi a altor clădiri publice, precum şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul din localităţile din România, precizează Ministerul Dezvoltării.
Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, joi, o teleconferinţă cu prefecţii, pentru finalizarea investiţiilor din PNRR, el arătând că din cele peste 15.000 de proiecte, la începutul acestei luni mai erau de recepţionat peste 4.500 de investiţii, iar peste 2.000 au mai fost recepţionate în această lună. Bolojan a anunţat că, potrivit legii de închidere a programului PNRR, aprobată în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârşitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităţilor locale.