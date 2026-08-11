Diana Buzoianu: Programul Casa Verde va finanța doar sisteme de stocare a energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice

Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, urmând să finanțeze doar sisteme de stocare a energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, prin program ar urma să fie instalată o capacitate de stocare de cel puțin 200 MWh, transmite MEDIAFAX.
Diana Buzoianu a explicat, luni seara, la Euronews, că problema actuală a sistemului energetic este legată de faptul că, în ultimii ani, au fost alocate fonduri importante pentru producția de energie prin panouri fotovoltaice, în timp ce investițiile în baterii de stocare au fost aproape inexistente.
„Lucrurile s-au împotmolit la faptul că de-a lungul timpului s-au alocat exponențial de mulți bani pentru panouri și aproape 0 bani pentru baterii. Vom schimba asta”, a declarat ministra Mediului.
Potrivit acesteia, noua formă a Programului Casa Verde va avea exclusiv componenta de baterii.
„Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a spus Buzoianu.
Buzoianu estimează că, după finalizarea proiectului, capacitatea instalată prin program va permite stocarea a cel puțin 200 MWh. Energia acumulată în baterii ar urma să fie utilizată în intervalele de consum de vârf, în special seara, când producția fotovoltaică scade și România ajunge să importe energie.
„Acea energie va putea să fie folosită la ore de vârf, în care noi, în mod normal, importam, seara, când, de fapt, cu aceste baterii vom ajunge să fim mult mai independenți și să nu mai importăm cel puțin 200 MWh pe oră”, a afirmat Buzoianu.
Ministra Mediului a anunțat și o schimbare în modul de acordare a fondurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu. Ea a criticat sistemul bazat pe principiul „primul venit, primul servit”, în care beneficiarii trebuie să acceseze platforma într-un timp foarte scurt pentru a obține finanțarea.
„Pentru prima dată, vom schimba cu totul politica Fondului pentru Mediu, și anume, acum este o cursă a înarmării cine dă primul click, cine a dat primul click ca să poată să obțină fondurile”, a declarat Buzoianu.
Potrivit acesteia, autoritățile vor să introducă mai multe criterii de competitivitate, astfel încât finanțarea să fie acordată beneficiarilor care prezintă cele mai competitive oferte.
În cazul bateriilor, unul dintre criteriile avute în vedere este cofinanțarea.
„Cât ești dispus să cofinanțezi, cu cât ești dispus mai mult să cofinanțezi, cu atât vei avea prioritate”, a explicat ministra.
Schimbarea programului vine în contextul în care România își extinde capacitatea de producție a energiei din surse regenerabile, dar se confruntă cu problema stocării energiei produse în timpul zilei și cu necesitatea de a acoperi consumul din orele de seară.