Lucrări pe mai multe drumuri județene din Dâmbovița

Programul săptămânii include asfaltări, marcaje, intervenții la poduri, refacerea podețelor și amenajarea sistemelor de scurgere a apei.
Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat programul lucrărilor rutiere pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie, cu intervenții pe mai multe drumuri județene.
Sunt prevăzute marcaje pe DJ 712B, între Vulcana-Pandele și Vulcana-Băi, lucrări de întreținere a asfaltului pe DJ 720A, Adânca–Bucșani, și pe DJ 711B, Racoviță–Hăbeni–Bucșani, precum și intervenții de siguranță și semnalizare.
Poduri, rigole și sectoare montanei în program
Lista include lucrări la podul de pe DJ 702L, la Scheiu de Sus, amenajarea scurgerii apelor pe DJ 702B în zona Voinești și refacerea provizorie a unui podeț pe DJ 714.
Tot pe DJ 714 continuă modernizarea sectorului Bolboci–conturul lacului Bolboci–Cheile Tătarului, etapa a doua.
Sunt prevăzute și lucrări pentru protejarea platformei drumurilor prin șanțuri, rigole pavate și podețe laterale, inclusiv pe DJ 702G și DJ 601A.
Programul este unul săptămânal și poate implica utilaje, restricții punctuale sau circulație îngreunată în zonele de lucru.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție în apropierea echipelor de intervenție.