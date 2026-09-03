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Economie· 2 min citire
Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde lei de la bănci
Ministerul Finanțelor
Publicat3 sept. 2026, 14:49
Sursărealitatea.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, aproape 1,358 miliarde lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
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