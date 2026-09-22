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Economie· 2 min citire
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Noi scumpiri la principalele benzinării din România
Scumpiri la pompă
Publicat22 sept. 2026, 11:33
Sursărealitatea.net
Benzina rămâne sub pragul de 10 lei
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