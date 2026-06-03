Nazare: România îşi menţine obiectivul de a atinge în 2026 un deficit de 6,2%

Sursă: realitatea.net

Ministrul interimar al finanţelor a fost prezent la o conferinţă macroeconomică organizată de J.P. Morgan la Viena.

România îşi menţine obiectivul de a atinge în 2026 un deficit de 6,2% şi de a continua reformele de consolidare fiscală, în pofida situaţiei politice din ţară, a transmis ministrul interimar al finanţelor, Alexandru Nazare investitorilor internaţionali şi reprezentanţilor agenţiilor de rating.

El a vorbit la Viena, în cadrul unei conferinţe de profil organizate de J.P. Morgan, unde a precizat că veniturile bugetare au crescut semnificativ, inclusiv cele din TVA şi contribuţii sociale, iar investiţiile finanţate din fonduri europene şi prin PNRR au fost accelerate.

Ministrul a subliniat că deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni ale anului, faţă de 2,92% în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce arată că ţinta de deficit pentru finalul anului este realistă.