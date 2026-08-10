Pilonul 2 a depășit 100 de miliarde de lei câștig net. Peste 350.000 de români au primit plăți

Pilonul 2 de pensii private obligatorii a depășit, pentru prima dată, pragul de 100 de miliarde de lei câștig net obținut pentru participanți. La finalul lunii iulie 2026, randamentul net cumulat al fondurilor a ajuns la 108,6 miliarde de lei, echivalentul a circa 20,7 miliarde de euro, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Pilonul 2 a ajuns la active de 246,7 miliarde de lei
Activele nete administrate de fondurile de pensii private obligatorii se ridicau la 246,7 miliarde de lei, aproximativ 47 de miliarde de euro, arată calculele APAPR publicate pe platforma pilonul2.ro. Banii sunt administrați în numele celor 8,5 milioane de români înscriși în sistem.
Fondurile au efectuat până în prezent plăți totale de 7,9 miliarde de lei, respectiv circa 1,5 miliarde de euro, către mai mult de 350.000 de participanți și beneficiari. Reprezentanții asociației spun că datele confirmă funcționarea sistemului inclusiv în etapa plăților, nu doar în cea de acumulare.
„În spatele acestor cifre se află milioane de români care economisesc pentru viitorul lor. Depăşirea pragului de 100 de miliarde de lei câştig net obţinut pentru participanţi este cea mai clară dovadă că Pilonul 2 îşi îndeplineşte misiunea pentru care a fost creat: transformarea contribuţiilor lunare ale românilor în economii solide pentru viitor”, a declarat Cristian Pascu, președintele APAPR.
Acesta a subliniat că numărul persoanelor care au primit deja bani din fondurile private arată că mecanismul produce „rezultate concrete şi măsurabile şi după perioada de acumulare”.
Peste 4,6 milioane de contribuabili activi
Din totalul de 8,5 milioane de participanți, peste 4,6 milioane contribuie lunar la Pilonul 2. Cota direcționată către fondurile private este de 4,75% din venitul brut și face parte din contribuția totală de asigurări sociale, de 25%.
APAPR susține că Pilonul 2 a devenit al doilea cel mai valoros activ financiar deținut de populație, după depozitele bancare, și reprezintă una dintre principalele forme de economisire pe termen lung, mai ales pentru persoanele cu venituri reduse.
Aproape toate investițiile, pe piața locală
Potrivit asociației, circa 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România. Aproximativ două treimi din bani sunt plasați în titluri de stat, iar peste un sfert din active sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București.
APAPR arată că aceste plasamente contribuie la finanțarea statului și a companiilor locale, cu un profil de risc prudent, și susțin dezvoltarea economiei românești.
Românii pot verifica fondul de pensii private la care contribuie prin portalul pilonul2.ro. Ulterior, ei își pot crea un cont online pe site-ul administratorului pentru a consulta suma acumulată, istoricul contribuțiilor și celelalte informații aferente contului individual.